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sınırında Mehmetçik'e dev destek

Giriş Tarihi: 17.12.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 21:24
Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek
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Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek

Şanlıurfa'nın sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile yürüyerek Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata destek verdi.

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Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek

İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.

Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek

Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.

Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tepedelen, "Harekat ile misafirimiz olan Suriyelilerin ülkelerine dönecek olmasının da sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek

Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra bölgeden ayrıldı.

Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek
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