Suriye sınırında Mehmetçik'e dev destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tepedelen, "Harekat ile misafirimiz olan Suriyelilerin ülkelerine dönecek olmasının da sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.