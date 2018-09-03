Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor

Askeri araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri konvoyda yer alan zırhlı araç ve personelin, Suriye'de bulunan TSK'ya ait üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.