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'ye askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2018 10:12
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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının gerçekleştirildiği 'deki bölgelere sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor

Askeri araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan tarafına geçiş yaptı. Askeri konvoyda yer alan zırhlı araç ve personelin, Suriye'de bulunan 'ya ait üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor
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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor
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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor
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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor
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'ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye'ye askeri sevkiyat devam ediyor
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