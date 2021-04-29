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Haberler Galeri Tam kapanma ne zaman başlayacak? 29 Nisan tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 29.04.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 03:48

Tam kapanma ne zaman başlayacak? 29 Nisan tam kapanma ile saatleri ve bitiş tarihi

Tam kapanma kararı toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklandı ve detaylar tam kapanma genelgesi ile belli oldu. Bu karar sonrası, tam kapanma ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tam kapanma tarihlerini içeren genelgeye göre, tam kapanm ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Aşağıda, ile tam kapanma saatleri ve tarihleri yer alıyor.

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş tarihi

toplantısından tam kapanma kararı çıktı ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler, işletmeler ve tüm detaylar açıklandı. genelgesi, 17 günlük tam kapanma tarihleri ve ne zaman başlayacağını içeren pek çok bilgi ile önceki akşam yayımlandı. Bu genelgede yer alan bilgilere göre, tam kapanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve saatleri nasıl belirlendi. İşte, 81 il ve 84 milyon vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma tarihleri...

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş tarihi

'nın 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan Tam Kapanma Tedbirleri genelgesinde dikkat çeken ayrıntılar şöyle: Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek. Uzaktan çalışan memurun kısıtlamada özel bir muafiyeti olmayacak. Yani ikametgahından ayrılamayacak ve şehirlerarası seyahat yapamayacak.

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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş tarihi

2 OTEL PARTİLERİNE GEÇİT YOK: Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş tarihi

3 İKAMET İZİNLİ VEYA KORUMADAKİ YABANCIYA DA YASAK: Önceki kısıtlamalarda en çok suistimal edilen konulardan biri olan yabancı pasaportluların dışarıda olmasının bu düzenlemeyle önüne geçiliyor. Muafiyet sadece turistik faaliyet için Türkiye'de bulunanları kapsayacak.
Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş tarihi

4 SİTELERDE BAHÇEYE İNMEK YASAK: Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan özellikle çocuklar ve gençlerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacak.

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