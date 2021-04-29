Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler, işletmeler ve tüm detaylar açıklandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi, 17 günlük tam kapanma tarihleri ve ne zaman başlayacağını içeren pek çok bilgi ile önceki akşam yayımlandı. Bu genelgede yer alan bilgilere göre, tam kapanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl belirlendi. İşte, 81 il ve 84 milyon vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma tarihleri...