Tam kapanmada kreşler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü ile ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısında çıkan 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma uygulaması kararı sonrasında kreş ve anaokulu çağında çocuğu bulunan aileler tarafından Tam kapanmada kreşler açık mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. Merak edilen 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı? soruları yanıtları ve diğer tüm son dakika ayrıntıları şöyle;