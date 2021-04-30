Tam kapanmada kreşler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

Küresel çapta pandemi oluşturan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün itibariyle başlayan tam kapanmada kreşler açık mı, kapalı mı? sorusu küçük çocuğu bulunan aileler tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılıyor. Öğrenilmek istenen 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı? sorusu yanıtları ve merak edilen tüm detaylar.