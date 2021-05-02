Tam kapanmada nereler açık ve nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

Türkiye'de etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan son kabine toplantısı (bakanlar kurulu) toplantısı sonrasında yükselişte olan vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları uygulanacağı açıklanmıştı. Bugün itibaren başlayan uygulama boyunca açık ve kapalı olacak yerler öğrenilmek istenerek "Tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen İçişleri Bakanlığı genelge tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? Sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.