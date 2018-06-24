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’da toplanmalar başladı

Giriş Tarihi: 24.06.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 20:27
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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını 'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor. Erdoğan'ın Tarabya'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.

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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçları takip ettiği Huber Köşkü önüne akın etti. Ellerinde AK Parti bayraklarıyla vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki ikametinden çıkarak akşam saatlerinde seçim sonuçlarını takip etmek için 'daki Huber Köşkü'ne geçmişti.

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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı

AK Partili vatandaşlar da seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte Huber Köşkü önüne gitti. Araçlarıyla korna çalan vatandaşlar, ellerinde AK Parti bayraklarıyla AK Parti'nin önde gitmesini kutluyor. Köşk önünde araç kuyrukları oluştu.

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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı
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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı
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’da toplanmalar başladı
Tarabya’da toplanmalar başladı
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