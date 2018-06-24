Tarabya’da toplanmalar başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor. Erdoğan'ın Tarabya'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.