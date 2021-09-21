TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi'nin yaptığı gösterinin ardından ATAK helikopterlerinin yaptığı 'Zeybek' gösterisi büyük ilgi gördü TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan gelen maksat helikopteri GÖKBEY halka açık ilk gösterisini festival kapsamında yaparken, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş' un BayraktarTB2 ile gösteri yaptı.Yine Bayraktar AKINCI TİHA halka açık ilk uçuşunu festival kapsamında yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösterinin ardından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mig-29 savaş uçağının yaptığı gösteri ilgi ile izlendi. DÜNYADA BİR İLK Gösterileri eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kızı ile birlikte takip eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'İnsansız Hava Araçları ile hava araçları aynı karede gösteri yaptı. Bildiğimiz kadarı ile dünyada böyle bir gösteri ilk. En önemlisi de bu araçların büyük bir kısmı Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı. Onlar aynı karedeydi 'dedi