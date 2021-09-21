TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

DÜNYADA BİR İLK

Gösterileri eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kızı ile birlikte takip eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnsansız Hava Araçları ile hava araçları aynı karede gösteri yaptı. Bildiğimiz kadarı ile dünyada böyle bir gösteri ilk. En önemlisi de bu araçların büyük bir kısmı Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı. Onlar aynı karedeydi "dedi