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Haberler Galeri TEKNOFEST'te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu
Giriş Tarihi: 21.09.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 17:29

TEKNOFEST'te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen havacılık gösterileri bir ilke sahne oldu. Festival kapsamında ilk defa insansız hava araçları ile hava araçları aynı karede gösteri yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR
TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi'nin yaptığı gösterinin ardından ATAK helikopterlerinin yaptığı 'Zeybek' gösterisi büyük ilgi gördü

TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan gelen maksat helikopteri GÖKBEY halka açık ilk gösterisini festival kapsamında yaparken, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş' un BayraktarTB2 ile gösteri yaptı.Yine Bayraktar AKINCI TİHA halka açık ilk uçuşunu festival kapsamında yaptı.

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TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösterinin ardından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mig-29 savaş uçağının yaptığı gösteri ilgi ile izlendi.

TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu

DÜNYADA BİR İLK

Gösterileri eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kızı ile birlikte takip eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnsansız Hava Araçları ile hava araçları aynı karede gösteri yaptı. Bildiğimiz kadarı ile dünyada böyle bir gösteri ilk. En önemlisi de bu araçların büyük bir kısmı Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı. Onlar aynı karedeydi "dedi

TEKNOFEST’te müthiş anlar! Dünyada bir ilk oldu
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