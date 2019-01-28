Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti.
Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot, Kardak Kayalıkları'na yakın bir bölgede beklemeye başladı. Öğleden sonra 1 savaş gemisi daha bölgeye geldi. Kardak Kayalıkları'nda devriye atan Türk askerleri Yunan askerlerine gözdağı verdi.