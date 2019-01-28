Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

ÇELENK ATAMADILAR



23 yıl önce 28 Ocak'ta Kardak Kayalıkları'na gelmek için havalanan Yunan askeri helikopteri Kardak Kayalıkları'nın yakınlarında düşmüş ve 2'si pilot olmak üzere 3 askerleri ölmüştü. Yunan yetkililer ise o günden bu yana her yıl Kardak Kayalıkları'na gelerek çelenk atma girişiminde bulunuyordu.