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Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 18:52
Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kayalıkları'nın 23'üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atarak askerlerinin Kardak'a yaklaşmaması için gözdağı verdi.

Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan krizinin ardından 23 yıl geçti.

Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot, Kardak Kayalıkları'na yakın bir bölgede beklemeye başladı. Öğleden sonra 1 savaş gemisi daha bölgeye geldi. Kardak Kayalıkları'nda devriye atan Türk askerleri askerlerine gözdağı verdi.

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Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

ÇELENK ATAMADILAR

23 yıl önce 28 Ocak'ta Kayalıkları'na gelmek için havalanan askeri helikopteri Kardak Kayalıkları'nın yakınlarında düşmüş ve 2'si pilot olmak üzere 3 askerleri ölmüştü. Yunan yetkililer ise o günden bu yana her yıl Kardak Kayalıkları'na gelerek çelenk atma girişiminde bulunuyordu.

Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

Kayalıkları'na çelenk atmaları Türk askerleri tarafından önlenirken, askerleri havadan çelenk bırakıp gidiyordu. Bu yıl ise Yunan askerleri bölgeye gelemedi. Geniş güvenlik önlemi alan Türk askeri, Kardak Kayalıkları'nı abluka altına aldı.

Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar

Öte yandan, Kayalıkları'na 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na yapılan gözetleme kulesinden 24 saat Kardak Kayalıkları izlenmeye devam ediliyor.

Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar
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Türk ordusundan gözdağı! Çelenk atamadılar
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