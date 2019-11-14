Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tavrı ve Ermeni meselesi ile ilgili attığı önemli adımlar...

ABD Temsilciler Meclisi tarafından alınan hukuki dayanaktan yoksun sözde Ermeni soykırımının tanınması kararı Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilime yol açtı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin, "Arşivlerimiz sayesinde tüm dünyaya göğsümüzü gererek, gerçekleri haykırdığımız tartışmalardan biri de Ermeni meselesidir. Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkışanlara baktığımızda hepsinin de kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Tüm dünya şunu bilmeli. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya varsa arşivlerinizi açın, getirin. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok, her şey açık ve net. Bugüne kadar hiçbir grup ve devlet, iddialarını arşiv belgeleri ile ispat edememiştir." ifadeleriyle meseleye karşı duruşunu açıkça ortaya koydu. İşte Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tavrı ve Ermeni meselesine ilişkin attığı adımlar...

