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'nin konuştuğu operasyondan kareler!

'de teröristlerin saklandığı mağara, 'den kalkan jetler tarafından vuruldu. Karadan ve havadan desteklenen operasyondan çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 18:39
Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!

'de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. Tunceli Valiliği'nin yaptığı açıklamada teröristlerin tümünün etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İşte dev operasyondan nefes kesen kareler

Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!

'de bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!
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Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!
Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!
Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!
Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!
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