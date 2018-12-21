Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler!

Tunceli'de teröristlerin saklandığı mağara, Eskişehir'den kalkan jetler tarafından vuruldu. Karadan ve havadan desteklenen operasyondan çarpıcı kareler... Tunceli'de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. Tunceli Valiliği'nin yaptığı açıklamada teröristlerin tümünün etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.