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'nin fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Giriş Tarihi: 03.12.2018 08:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 08:41
Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil 'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor.

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

'de milyonlarca insana ulaşan fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?

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Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Oyuncak Avı TV

Abone sayısı: 5.1 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Enes Batur

Abone sayısı: 8.8 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Orkun Işıtmak

Abone sayısı: 5.7 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Fatih Selim Tube

Abone sayısı: 519 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Prenses Elif

Abone sayısı: 2.6 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

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