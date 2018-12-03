Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

YouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor. Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş? Oyuncak Avı TV Enes Batur Orkun Işıtmak Fatih Selim Tube Prenses Elif