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Haberler Galeri Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi
Giriş Tarihi: 23.09.2021 23:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 23:22

Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren 28 yaşındaki İzmirli milli sporcumuz Ferhat Arıcan, bir süredir birlikte olduğu Neslihan Aslan'la evlendi. Düğüne Arıcan'ın milli takımdan arkadaşlarının ve antrenörlerinin yanı sıra İzmir'in spor ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, paralel bar finalinde 15.633 derecesiyle bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli sporcumuz Ferhat Arıcan, hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi.

Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi

Çiftin şahitliğini başarılı sporcunun kulübü Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil yaptı.

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Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi

Düğüne Arıcan'ın milli takımdan arkadaşlarını ve antrenörlerinin yanı sıra İzmir'in spor ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi

ÜLKEMİZE CİMNASTİKTE İLK OLİMPİYAT MADALYASINI GETİRDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında yarıştı.

Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi

Son derece iyi bir performans sergileyen Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

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