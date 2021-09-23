Giriş Tarihi: 23.09.2021 23:11Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 23:22
Türkiye’ye olimpiyatlarda bir ilki yaşatan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, dünyaevine girdi
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren 28 yaşındaki İzmirli milli sporcumuz Ferhat Arıcan, bir süredir birlikte olduğu Neslihan Aslan'la evlendi. Düğüne Arıcan'ın milli takımdan arkadaşlarının ve antrenörlerinin yanı sıra İzmir'in spor ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.