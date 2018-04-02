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i şehit son yolculuğuna uğurlandı

'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli (23), kılınan cenaze namazının ardından köyünde son yolculuğa uğurlandı. Cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı. Öte yandan Şehit 'ın çalışma arkadaşlarıyla oluşturulan WhatsApp grubundaki yazışmaları ortaya çıktı. "Ben Afrin'e gidiyorum banane" diyen Burak Tatar'a arkadaşı, "Yapma üzüldüm. Deme öyle, ben kimle çalışacağım" diye karşılık veriyor. Bunun üzerine Tatar, "Geleceğim belki de şehit oluruz, siz cenazemize gelirsiniz Allah bilir" diye yazdığı görüldü. Ağlayacağını belirten arkadaşı için Burak Tatar, "Keşke öyle bir mertebeye kavuşsam. Sana da şefaatçi olurum. Kanka ama çok tövbe et" dediği yazışmalar yürekleri burktu.

Giriş Tarihi: 02.04.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 15:27
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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde dün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde gönüllü olarak Afrin'e giden Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Bekar olan şehit Burak Tatar'ın acı haberi Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar'ın cenazesi gece yarısı memleketine getirildi.

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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

BURAK TATAR İÇİN 112 ACİL KOMUTA MERKEZİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Hülya-Yahya Tatar çiftinin üç çocuğundan biri olan için 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene, , AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı , İl Emniyet Müdürü , İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Japonya'da olduğu için cenaze törenine katılamayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehidin babası Yahya Tatar'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. 'ın özgeçmişinin okunduğu sırada anne ve babası ile kardeşleri Derya ile Kadim Tatar güçlükle ayakta durabildi. Ailesi ve yakınları Burak Tatar'ın kırmızı karanfillerle süslenen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

AFRİN'E GÖNÜLLÜ OLARAK GİTMİŞ

2013 yılında Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Narman ilçesinde görev yapan , 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mezuniyet sonrası UMKE'de görev yapmaya başlayan Burak Tatar'ın Nusaybin ve Fırat Kalkanı operasyonlarına da gönüllü olarak katıldığı belirtildi. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın duası sonrası şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü.

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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Tufanç Köyünde toprağa verildi.. Cenaze namazında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da saf tutarak şehidi son yolculuğuna uğurladı. Bakan Demircan, şehidin ailesine taziyede bulundu.

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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, şehit 'ın çalışma arkadaşlarıyla oluşturulan WhatsApp grubundaki yazışmaları ortaya çıktı. "Ben Afrin'e gidiyorum banane" diyen 'a arkadaşı, "Yapma üzüldüm. Deme öyle, ben kimle çalışacağım" diye karşılık veriyor.

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i şehit son yolculuğuna uğurlandı
UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

"KEŞKE ÖYLE BİR MERTEBEYE ULAŞSAM"

Bunun üzerine Tatar, "Geleceğim belki de şehit oluruz, siz cenazemize gelirsiniz Allah bilir" diye yazdığı görüldü. Ağlayacağını belirten arkadaşı için , "Keşke öyle bir mertebeye kavuşsam. Sana da şefaatçi olurum. Kanka ama çok tövbe et" dediği yazışmalar yürekleri burktu.

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