UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

"KEŞKE ÖYLE BİR MERTEBEYE ULAŞSAM"

Bunun üzerine Tatar, "Geleceğim belki de şehit oluruz, siz cenazemize gelirsiniz Allah bilir" diye yazdığı görüldü. Ağlayacağını belirten arkadaşı için Burak Tatar, "Keşke öyle bir mertebeye kavuşsam. Sana da şefaatçi olurum. Kanka ama çok tövbe et" dediği yazışmalar yürekleri burktu.