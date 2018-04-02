UMKE Paramedik sağlık personeli şehit Burak Tatar son yolculuğuna uğurlandı

BURAK TATAR İÇİN 112 ACİL KOMUTA MERKEZİNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Hülya-Yahya Tatar çiftinin üç çocuğundan biri olan Burak Tatar için Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.