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Haberler Galeri Van Gölü'nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 11:37

Van Gölü'nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...

Yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilmenin meydana geldiği Van Gölü'nde, suyun dışında kalan mikrobiyalitler, yok olmaya başladı. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Binlerce yıllık oluşum olan mikrobiyalitler yüksek buharlaşma nedeniyle bazı yerlerde suyun dışında kaldılar. Bunların güneş ışınına maruz kalmaları yok olmaları demektir" dedi.

Van Gölü’nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilme meydana geldi, bazı sahillerde kurak alanlar oluştu.

Van Gölü’nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...

Van Gölü'nde bulunan ve daha önce dalgıçların su altında görebildiği mikrobiyalitler de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Özellikle Van Gölü'nün diğer sahillerine göre, su derinliği daha az olan Erciş ilçesinin Gölağzı bölgesinde geçen yıl sular altında sadece bir kısmı görünen mikrobiyalitler, bu sene gölden yaklaşık 100 metre uzaklıkta karada kaldı.

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Van Gölü’nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...

Yıllardır Van Gölü'nde dalışlar yapan, belgesel çeken su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler için uyarıda bulundu.

Van Gölü’nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...

Ceylan, "Binlerce yıl sürede oluşan mikrobiyalitler, yağışların azalması ve yüksek buharlaşma nedeniyle artık yüzeyden görülebiliyorlar. Bu haliyle de yok olma süreçlerini yaşıyorlar" diye konuştu.

Van Gölü’nde kabus gibi görüntü! Bin yılda oluşan mikrobiyalitler yok olmaya başladı...

'DUYARLILIĞI ARTIRMAMIZ LAZIM'

Van Gölü'nün bugünlerde küresel iklim değişikliği ve artan ısıdan dolayı trajedi yaşadığını belirten Ceylan, "Binlerce yıllık oluşum olan mikrobiyalitler yüksek buharlaşma nedeniyle bazı yerlerde suyun dışında kaldılar.

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