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Yeni yıla binasının önündeki çadırlarda girdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde () çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB binasının önünde bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havada bekleyen işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi. Öte yandan İBB binasının önünde Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasını talep eden eylemcilerin bekleyişleri de sürüyor. Büyükada'da 'ruam hastalığı' nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde bulunan Saraçhane Parkı'na çadır kuran eylemciler yeni yıla bu çadırlarda girdi.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 11:45
Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde () çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB binasının önünde bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havada bekleyen işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB Saraçhane binası önündeki bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren işçiler işlerine geri dönme taleplerini yineledi.

Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler

"ELİMİZ BOŞ BEKLİYORUZ"

İşten atılmadan önce Boğaziçi A.Ş.'de çalışan Osman Çaylak, "Yeni yıla burada giriyoruz artık bıçak kemiğe dayandı. Eşim ikide bir arıyor cebimizde paramız kalmadı artık. Bu zulme bir an evvel son vermeleri lazım. İki tane çocuk var evde doğalgazı açmıyorum para yok diye. Faturalar aldı başını gidiyor. Hastaneye götüreceğim ikide bir arıyor. Ev sahibi de kira istiyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu zulme birilerinin son vermesi lazım. Görüşmeler şuanda tıkandı kaldı. Elimiz boş bekliyoruz. İşimizi istiyoruz." dedi.

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Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler

"2020 UMUTLARIMIZ İŞE DÖNMEMİZ"

İşten çıkarılmadan önce İSPER'de çalışan Ali Ünlü, "Yeni yıla burada giriyoruz 127 gündür buradayız. Soğuk hava şartlarında herkes çoluğunu çocuğunu bırakmış yeni yılda burada bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'na diyoruz ki bari yeni yılda insanları şu mağdur durumdan kurtarın. Herkes zor durumda ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne elektrik ne su yani çok zor durumdayız. 2020 umutlarımız işe geri dönmemiz. İşi almadan da buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler

ADALAR'DA ATLI FAYTONLARIN KALDIRILMASINI TALEP EDEN EYLEMCİLER DE YENİ YILA İBB ÖNÜNDEKİ ÇADIRLARDA GİRDİ

Büyükada'da 'ruam hastalığı' nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde bulunan Saraçhane Parkı'na çadır kuran eylemciler yeni yıla bu çadırlarda girdi. Adalar'da tamamen atlı faytonların kaldırılmasını isteyen eylemciler şikayet dilekçeleri yazdıklarını belirtti.

Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler

"TEK DİLEĞİMİZ ATLI FAYTONLARIN TAMAMEN KALDIRILMASI"

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri üyesi Doğa Altınsay, "Yeni yıla burada giriyoruz nöbetimize devam ediyoruz 13'üncü gündeyiz. 2020'den tek dileğimiz atlı faytonların tamamen adalardan kaldırılmasıdır. Bunun bir an önce yerine getirilmesidir bu sözün aynı zamanda. Soğuktan etkileniyoruz tabi çok soğuk fakat öbür tarafta atlar ölüyor bunu düşünüyoruz. Burada kendimizi ısıtmak için yöntemler arıyoruz. Atölyeler yapıyoruz etkinlikler yapıyoruz. Buraya gelen her destek bizi motive ediyor. Birbirimizi motive ediyoruz burada. Şuanda beklemedeyiz şikayet dilekçeleri yazıyoruz. Süreç tabi ki bir açıklama gerektirecek tarafından onu bekliyoruz yakın zamanda açıklarlar diye bekliyoruz. Biz tamamen sıfır atlı fayton sözünü almıştık bu sözün tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler
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Yeni yıla İBB binasının önündeki çadırlarda girdiler
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