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  • Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Yerli otomobilimiz 'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

'nin Otomobili Girişim Grubu, () yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan mini bir belgesel yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.'' ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 12:18
Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, (TOGG) yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan mini bir belgesel yayımladı.

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Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı.

Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.'' ifadeleri yer aldı.

Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta tanıtılan "'nin Otomobili" büyük ilgi gördü.

Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

Otomobili Girişim Grubu (), tüm dünyanın dikkatini çeken yerli otomobilin 8 Ocak'ta tasarım hikayesini konu alan bir mini belgesel hazırlandığını duyurmuştu.

Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medya bu belgeseli konuşuyor...

'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiyenin Otomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada" ifadelerine yer verilmişti.

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