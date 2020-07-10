Yıllar önce açıklanmıştı! İşte Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla 24 Temmuz günü Cuma namazıyla birlikte ilk ibadetin yapılacağı duyuruldu. Öte yandan 2005 – 2012 yılları arasında Ayasofya Müze Başkanlığı ve Müdürlüğünü yapan merhum Prof.Dr. Haluk Dursun'un 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ı anma gününde dile getirdiği Fatih'in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı yeniden gündeme geldi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'daki büyük sırrına ilişkin detaylar…