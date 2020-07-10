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Yıllar önce açıklanmıştı! İşte ’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla 24 Temmuz günü Cuma namazıyla birlikte ilk ibadetin yapılacağı duyuruldu. Öte yandan 2005 – 2012 yılları arasında Ayasofya Müze Başkanlığı ve Müdürlüğünü yapan merhum Prof.Dr. Haluk Dursun'un 2012 yılında Han'ı anma gününde dile getirdiği Fatih'in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı yeniden gündeme geldi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'daki büyük sırrına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 10.07.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 22:52
Yıllar önce açıklanmıştı! İşte Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Ayasofya ile ilgili bu önemli gelişmenin ardından Ayasofya'nın 2005 – 2012 yılları arasında Müze Başkanlığı ve Müdürlüğünü yapan merhum Prof.Dr. Haluk Dursun tarafından 2012 yılında 'i anma törenlerinde dile getirilen Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı yeniden gün yüzüne çıktı.

FATİH SULTAN MEHMET'İN AYASOFYA'DAKİ BÜYÜK SIRRI NEYDİ?

Fatih Sultan Mehmet Han'ı anma programında Dursun, Ayasofyada'ki kapı tokmakları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Yıllar önce açıklanmıştı! İşte Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

Ayasofya Müzesi ile arasındaki bağlantıyı anlamanın büyük önem taşıdığını belirten Dursun, "Ayasofya müzesi ile Fatih Sultan Mehmet arasındaki bağlantıyı anlayamazsak ve anlatamazsak, daha böyle anmalarda çok yeriz, içeriz. Esas Fatih ve Ayasofya bağlantısının temelinde şu elimde görmüş olduğunuz kapı tokmağı vardır.

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Yıllar önce açıklanmıştı! İşte Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

Ayasofya'ya ilk göreve başladığım zaman bu tokmağın izinden giderek Ayasofya'yı çözmeye çalıştım. Bu normal bir kapı tokmağı değil, diğer bütün kapı tokmaklarının dışında bir tokmaktır. Bu tokmak küçük bir örnektir, bunlar genelde musanna olarak aynalı, çift taraflı olarak dökülmüştür.

Yıllar önce açıklanmıştı! İşte Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

Üzerinde, 'Ya Fettah' yazar. 'Ya Fettah' Allah'ın isimlerinden biridir ama Ayasofya'ya özellikle bunun yapılmış olması, fetihten sonra bunun asılmış olması başka bir mana ve simgeyi vurgulamış oluyor.

Yıllar önce açıklanmıştı! İşte Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya kapı tokmaklarındaki büyük sırrı…

'Fettah' kelimesinin içinde rahmet var, fetih var ama aynı zamanda açmak var. Açan demek, Allah'ın açan özelliği demek. Fatih kapı tokmaklarında Ayasofya'ya bunu koyarak hem o kapının açma fonksiyonunu vurgulatıp her açışta açma kudreti olan Allah'ın bir hürmeti ve aidiyetini hatırlatılıyor hem de Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu ve bunu unutmamak için her elinizi attığınızda, 'Ye Fettah' diyerek o kapıdan içeri girmenizi sağlamış oluyor" diye konuşmuştu.

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