Yunanistan’daki çete savaşlarında 2 Türk öldürülmüştü! MİT raporuyla sabah baskını

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Türk organize suç örgütlerinin Yunanistan'daki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürüten MİT personeli, Baygara, Sarallar ve Daltonlar çetesine bağlı çete üyelerinin Yunanistan'a nasıl giriş yaptığını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada örgüt üyelerinin kimi zaman kendilerini FETÖ kimi zaman ise PKK sempatizanı olarak tanıtarak Yunanistan'da sığınma hakkı elde ettiğini ortaya çıkardı. MİT, kendilerini siyasi motivasyonlu aktör gibi tanıtan her bir örgüt üyesinin aslında çete operasyonları için yönlendirilen birer tetikçi olduğunu belirledi.