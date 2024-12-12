Giriş Tarihi: 12.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024
17:46
Yunanistan’daki çete savaşlarında 2 Türk öldürülmüştü! MİT raporuyla sabah baskını
Yunanistan'ın Glyfada şehri, iki gün önce kanlı bir baskına ev sahipliği yaptı. İki mafya grubu arasında çıkan çatışmada 2 Türk çete üyesi sokak ortasında infaz edildi. MİT'in aylar öncesinde kanlı saldırılar ve iki grup arasında yaşanan çete savaşlarıyla ilgili gizli bir raporla Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP)'yi uyardığı ortaya çıktı. MİT'in hazırladığı raporun ardından düzenlenen operasyonlarda bugüne kadar çete üyesi 22 kişi gözaltına alındı, yüzlerce suikast silahı ele geçirildi.