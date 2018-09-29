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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında

Giriş Tarihi: 29.09.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 13:18
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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında

55. Uluslararası kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya'ya gelen dünyaca ünlü Macar yönetmen , Antalya sokaklarında çarşı pazar dolaştı.

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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında

Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, ilk kez usta yönetmenle buluştu.

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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında

Uluslararası için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı, proje
geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekan keşfine çıktı.

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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında

Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.

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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında
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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında
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Ünlü Macar yönetmen Antalya sokaklarında
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr Antalya sokaklarında
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