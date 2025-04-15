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Haberler Yaşam SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:48

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için Nisan ayıyla birlikte bankalardaki ödemeler güncellendi. Bazı bankalarda kredi kampanyaları 6 ay vadeyle 75 bin liraya kadar kredi imkânı sunuluyor. Birçok banka müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sunuyor. Peki; faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları neler? İşte, faizsiz kredi veren bankalar listesi...

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Bankalar 2025 yılı Nisan ayı faizsiz kredi miktarlarını güncelledi. Birçok özel bankada yen, müşterilerine özel fırsatlar ve kampanyalar yerini aldı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel nakit para fırsatları sunulmaya devam ediyor. Peki, 2025 Nisan ayında 0 faizli kredi veren bankalar hangileri?

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI!

Bankalarda faizsiz kredi üst limiti 75 bin TL'ye çıkarıldı. Bazı bankalar sıfır faizli kredi tutarlarını 75 bin TL seviyesine kadar güncellerken, 3 banka 55 bin TL'ye, 2 banka ise 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

İşte sıfır faizle kredi sağlayan bankalar:

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SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

QNB: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Akbank: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Garanti BBVA: 75 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)