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SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:48
SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?
Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için Nisan ayıyla birlikte bankalardaki ödemeler güncellendi. Bazı bankalarda kredi kampanyaları 6 ay vadeyle 75 bin liraya kadar kredi imkânı sunuluyor. Birçok banka müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sunuyor. Peki; faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları neler? İşte, faizsiz kredi veren bankalar listesi...