SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR 2025: 6 ay vadeyle 75 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI!

Bankalarda faizsiz kredi üst limiti 75 bin TL'ye çıkarıldı. Bazı bankalar sıfır faizli kredi tutarlarını 75 bin TL seviyesine kadar güncellerken, 3 banka 55 bin TL'ye, 2 banka ise 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.