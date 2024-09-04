Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 12:45

1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ekranların sevilen ismi Pelin Karahan son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci Dereli rolü ile karşımıza çıkmıştı. Güzelliğiyle görenleri hayran bırakan ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiği gündeme gelirken, değişen tarzı da dikkatlerden kaçmadı. Mide ameliyatı olmadan 1 ayda tam 10 kilo veren güzel oyuncu fit kalmanın sırrını açıkladı. İşte, 36 bedene düşen Pelin Karahan'ın zayıflama sırrı...

1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

2 çocuk annesi Pelin Karahan 1 ayda tam 10 kilo verdi. Kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemlerin yanı sıra kısa sürede bu kadar hızlı sonuç almasının sırrı da merak edildi. Görenleri kendine hayran bırakan güzel oyuncun görüntüsünün arkasındaki sır perdesi aralandı. Peki, Pelin Karahan nasıl zayıfladı?

1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

1 AYDA TAM 10 KİLO VERDİ!

Kilo vermek ve sağlıklı yaşamı benimsemek konusunda birçok insanın ilgisini çeken Pelin Karahan, uygun bir şekilde takip eden bir diyetisyenin yardımıyla 1,5 ay içinde 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü söyledi.

Pelin Karahan'ın kilo verm sürecinde uyguladığı diyetin temel taşlarından biri şeker ve karbonhidratlardan tamamen kaçınmak oldu. Şeker ve yüksek karbonhidrat içeren yiyecekler, vücudun yağ yakma sürecini olumsuz yönde etkileyeceği için, ödemin atılması ve yağ yakma süreci uzayabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

PELİN KARAHAN'I HIZLA ZAYIFLATAN DİYET NEDİR?

Karahan, şeker ve beyaz unlu gıdalardan uzak durarak metabolizmasını hızlandırmayı ve yağ yakımını teşvik etmeyi başardı.

Ketojenik beslenerek vücudun enerji ihtiyacını daha sağlıklı kaynaklardan karşılamasına ve fazla yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasına yardımcı oldu.

KETOJENİK BESLENME NEDİR?

Ketojenik diyet, düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve yüksek yağ içeren, vücudun ketoz adı verilen metabolik duruma(vücut yağ depolarının azalması) girmesini sağlayarak enerji için yağ yakımını kolaylaştıran beslenme türüdür.

1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

MEYVEYİ HAYATINDAN BELİRLİ SÜRELİĞİNE ÇIKARDI

Meyveler genellikle sağlıklı bir diyetin parçası olarak kabul edilse de, Pelin Karahan meyve tüketimini de sınırlandırdı. Meyveler doğal şekerler içerdiğinden, aşırı tüketildiğinde kilo verme sürecini yavaşlatabilir.

Karahan, meyve tüketimini minimumda tutarak, kan şekerini dengelemeyi ve yağ yakımını optimize etmeyi başardı. Bu yaklaşım, özellikle insülin seviyelerini kontrol altında tutarak vücutta yağ birikimini engelledi.

1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

ZEYTİNYAĞINI TERCİH EDİYOR

Pelin Karahan'ın diyetinin en belirgin özelliği, yemeklerinde sadece zeytinyağı kullanmasıydı. Zeytinyağı, sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu da onun metabolizmayı desteklemesine ve yağ yakımını artırmasına yardımcı olur. Zeytinyağının sindirim sistemini destekleyici etkisi, ödemlerin atılmasını kolaylaştırarak vücuttaki şişkinliklerin azalmasına katkı sağladı

SON DAKİKA