Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
12:45
1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı
Ekranların sevilen ismi Pelin Karahan son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci Dereli rolü ile karşımıza çıkmıştı. Güzelliğiyle görenleri hayran bırakan ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiği gündeme gelirken, değişen tarzı da dikkatlerden kaçmadı. Mide ameliyatı olmadan 1 ayda tam 10 kilo veren güzel oyuncu fit kalmanın sırrını açıkladı. İşte, 36 bedene düşen Pelin Karahan'ın zayıflama sırrı...