1 ayda tam 10 kilo verdi! 36 bedene düşen Pelin Karahan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

1 AYDA TAM 10 KİLO VERDİ!

Kilo vermek ve sağlıklı yaşamı benimsemek konusunda birçok insanın ilgisini çeken Pelin Karahan, uygun bir şekilde takip eden bir diyetisyenin yardımıyla 1,5 ay içinde 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü söyledi.

Pelin Karahan'ın kilo verm sürecinde uyguladığı diyetin temel taşlarından biri şeker ve karbonhidratlardan tamamen kaçınmak oldu. Şeker ve yüksek karbonhidrat içeren yiyecekler, vücudun yağ yakma sürecini olumsuz yönde etkileyeceği için, ödemin atılması ve yağ yakma süreci uzayabilir.