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Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 06:03

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

1 Mayıs işçi bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu nedenle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, 1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı!

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

1 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşların gündemine geldi. Bugün gün içinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro kullanacak vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Bu noktada ise ulaşımın ücretli olup olmayacağına dair beklenen açıklama geldi.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri alınan karar gereği ücretsiz olacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bazı toplu taşıma duraklarının kapalı olacağı duyuruldu. Kapalı olacak duraklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

ANKARA'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, hattı seferleri ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

1 Mayıs Çarşamba günü; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.

İZBAN ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

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