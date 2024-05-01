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TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
06:03
TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
1 Mayıs işçi bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu nedenle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, 1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı!