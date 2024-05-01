TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

ANKARA'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, hattı seferleri ücretsiz olacak.