1 Mayıs okullar tatil mi 2024? MEB resmî tatil tarihleri ile İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi günü okullarda ders var mı?

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs için öğrenciler ve öğretmenler tarafından "1 Mayıs okullar tatil mi?" araştırmaları sürüyor Birçok kamu kurum ve kuruluşun kapalı olacağı resmî tatil öncesi okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 2024 resmî tatiller takvimiyle 1 Mayıs resmî tatil mi? sorusuna yanıt bulundu. Dünya çapında işçi ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs okullar tatil mi?