Haberler
Yaşam
1 Mayıs okullar tatil mi 2024? MEB resmî tatil tarihleri ile İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi günü okullarda ders var mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:16
1 Mayıs okullar tatil mi 2024? MEB resmî tatil tarihleri ile İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi günü okullarda ders var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Tüm dünyada ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde "1 Mayıs 2024 okullar tatil mi?" sorgulaması yapılıyor. 1 Mayıs'ta ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Resmî tatillerde okullarda eğitim öğretime ara verilmesi sebebiyle öğretmenler ve öğrenciler tarafından 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi? merak ediliyor. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 1 Mayıs 2024 okullar tatil mi? Üniversiteler de eğitime ara verilecek mi? İşte detaylar