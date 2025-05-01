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1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
10:36
1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Çeşitli sebeplerden dolayı yola çıkacak olan vatandaşlar ise, 'İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar…