1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

İşçi Bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bu özel günde güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte detaylar;