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Haberler Yaşam 1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:36

1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Çeşitli sebeplerden dolayı yola çıkacak olan vatandaşlar ise, 'İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar…

1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

İşçi Bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bu özel günde güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte detaylar;

1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, gece Taksim Meydanı'na çıkan yollar da kısmen kapatılmaya başlandı.

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1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

1 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

Emek ve Dayanışma Günü kapsamında görevli polisler de görev bölgelerine gelmeye ve konuşlanmaya başladı.