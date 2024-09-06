Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:00
1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım
Bir polis ile avukat sevgilisinin inanılmaz şantaj planı deşifre oldu. Polis Hadi N.K., tefecilik operasyonu kapsamında tutuklanan iş insanı Moiz Mitrani'ye yapılacak baskının bilgisini avukat Merve T.'ye sızdırdı. Avukat, bir buluşma ayarladığı Mitrani'den 3 milyon TL ve 30 milyon Euro istedi. Kirli tezgahın deşifre olmasıyla 3 kişi hakkında dava açıldı.