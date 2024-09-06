Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:00

1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım

Bir polis ile avukat sevgilisinin inanılmaz şantaj planı deşifre oldu. Polis Hadi N.K., tefecilik operasyonu kapsamında tutuklanan iş insanı Moiz Mitrani'ye yapılacak baskının bilgisini avukat Merve T.'ye sızdırdı. Avukat, bir buluşma ayarladığı Mitrani'den 3 milyon TL ve 30 milyon Euro istedi. Kirli tezgahın deşifre olmasıyla 3 kişi hakkında dava açıldı.

Oğuzhan UYSAL
1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım

İşadamı Moiz Mitrani'nin faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 4 iş insanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mart'ta İstanbul ve Kırklareli'de operasyon düzenlendi. Moiz Mitrani'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Mitrani ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Operasyonun soruşturması geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve Moiz Mitrani hakkında 160 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bu soruşturmada çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. İddialara göre polis memuru Hadi N.K., sevgilisi olduğu ileri sürülen avukat Merve T.'ye 20 Mart'taki operasyonun bilgisini önceden sızdırdı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyası detaylarına göre Merve T., Hakan A. ve Ferat O. ile yapılan bir buluşmada alınan ses kaydının çözümlemesine iddianamede yer verildi. Ses kaydı çözümünde Merve T.'nin banka müdürü Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı ile ilgili bilgiler anlattığı, Seçil Erzan ile ilgili bilgileri soruşturmadan daha önce bildiğini söyledi. Merve T. konuşmasında Moiz Mitrani'ye büyük bir operasyon yapılacağı ve bu operasyonu engelleyebileceğini belirtti. Merve T. operasyonu engellemek için 3 milyon ve 30 milyon Euro para vermeleri gerektiğini söyledi. Bu parayı vermeleri karşılığında operasyon yaptırmayacağını belirtti.

1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım

30 MİLYON AVRO VER OPERASYON YAPTIRMAYAYIM
İddianameye göre sonraki süreçte avukat Merve T., bir iş hanında Moiz Mitrani ve Anıl S.S. ile buluştu. Dosyayı kapatma ve operasyonun olmaması karşılığında 3 milyon TL ve 30 milyon Euro istedi. Avukat Merve T. bunu vermemeleri halinde kendilerine operasyon yaptırtacağını söyledi. Üstelik Merve T., hem emniyeti hem de savcılığı ayarladığını, içerden bilgi aldığını söyleyerek tehditle para almaya çalıştı. Ancak Moiz Mitrani bu teklifi kabul etmedi ve 20 Mart'taki operasyonda da gözaltına alınıp tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım

POLİS AVUKATA GİZLİ DOSYADAN BİLGİ VERDİ
Bu detayların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis memuru Hadi N.K. hakkında "Yağmaya teşebbüs" ve "Kamu görevlisi tarafından soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıldan 31 yıl 4 aya kadar, avukat Merve T. ve Hakan A. hakkında ise "Yağmaya teşebbüs" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 7 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım

Merve T.'nin o dönem dosyanın zimmetli olduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube'de görevli polis Hadi N.K. ile birlikte çok sayıda HTS ve baz birlikteliklerinin olduğu iddianamede yer aldı. Avukat Merve T. ile polis Hadi N.K.'nın görüşmelerinin olduğunu aynı birimde çalışan diğer polis memurları da doğruladı. Şüpheliler suçlamaların tamamını reddetti ancak savcılık bu ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek, şüphelilerin gizlilik kararı alınmış dosya hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal etiklerini ve Moiz Mitrani ile Anıl S.S.'yi tehdit ederek para almaya çalıştıkları iddianamede yer aldı.

SON DAKİKA