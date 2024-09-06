1 milyarlık kirli pazarlık! Polis bilgileri sızdırdı avukat para istedi: Dosyayı kapatalım operasyon yapmayalım

İşadamı Moiz Mitrani'nin faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 4 iş insanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mart'ta İstanbul ve Kırklareli'de operasyon düzenlendi. Moiz Mitrani'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Mitrani ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Operasyonun soruşturması geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve Moiz Mitrani hakkında 160 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bu soruşturmada çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. İddialara göre polis memuru Hadi N.K., sevgilisi olduğu ileri sürülen avukat Merve T.'ye 20 Mart'taki operasyonun bilgisini önceden sızdırdı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyası detaylarına göre Merve T., Hakan A. ve Ferat O. ile yapılan bir buluşmada alınan ses kaydının çözümlemesine iddianamede yer verildi. Ses kaydı çözümünde Merve T.'nin banka müdürü Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı ile ilgili bilgiler anlattığı, Seçil Erzan ile ilgili bilgileri soruşturmadan daha önce bildiğini söyledi. Merve T. konuşmasında Moiz Mitrani'ye büyük bir operasyon yapılacağı ve bu operasyonu engelleyebileceğini belirtti. Merve T. operasyonu engellemek için 3 milyon ve 30 milyon Euro para vermeleri gerektiğini söyledi. Bu parayı vermeleri karşılığında operasyon yaptırmayacağını belirtti.