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1 milyon liralık "deve" alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:58
1 milyon liralık "deve" alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...
Çanakkale bu sabaha korkunç bir cinayetle uyandı. Ezine'de iddiaya göre bir deve satışından kaynaklı alacağını uzun süredir alamayan Yahya Can Ö., eğlence mekanını basıp alacaklı olduğu kişiye kurşun yağdırdı. İki çocuk babası Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, Yahya Can Ö. kısa sürede saklandığı evde yakalandı. Sabah, korkunç cinayetin detaylarına ulaştı.