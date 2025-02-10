Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 milyon liralık "deve" alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:58

1 milyon liralık "deve" alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

Çanakkale bu sabaha korkunç bir cinayetle uyandı. Ezine'de iddiaya göre bir deve satışından kaynaklı alacağını uzun süredir alamayan Yahya Can Ö., eğlence mekanını basıp alacaklı olduğu kişiye kurşun yağdırdı. İki çocuk babası Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, Yahya Can Ö. kısa sürede saklandığı evde yakalandı. Sabah, korkunç cinayetin detaylarına ulaştı.

Cennete ÜSTEMEL
1 milyon liralık deve alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

Korkunç cinayet, Ezine Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'ne bir gün kala, G.Y.'e ait Bayramiç Karayolu üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre Ezine'de kasaplık yapan iki çocuk babası Kerim Özdemir'in (29) deve ve deve güreşlerine özel bir merakı vardı. Özdemir, geçtiğimiz yıl Ayvacık İlçesi'nde ailesiyle besicilik yapan Yahya Can Ö. (20) ile "Gölge" isimli deveyi satın almak için bir milyon TL karşılığında anlaştı. İddiaya göre paranın bir kısmını ödeyen Özdemir, geri kalan kısmını ise deve güreşlerinin sezonun açıldığı Aralık ayında ödemek için el sıkıştı.

1 milyon liralık deve alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

Kerim Özdemir

DEVE HACZEDİLDİ

Ancak geçtiğimiz aylarda ekonomik sıkıntıya giren Özdemir, Yahya Can Ö.'ye olan borcunu ödeyemedi. Bu sırada bankalara da borcu olan Özdemir'in tüm mal varlıkları haczedildi. Yahya Ö. devenin de haczedilmesi nedeniyle alacağını bir türlü tahsil edemedi, devesini de geri alamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 milyon liralık deve alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

EĞLENCE MEKANINI BASTI

Kerim Özdemir, deveci arkadaşlarıyla birlikte dün akşam saatlerinde G.Y.'e ait Bayramiç Karayolu üzerinde bulunan düğün salonunda Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali için düzenlenen eğlenceye katıldı. Ve alkol almaya başladı. İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde Özdemir, Yahya Can Ö. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

1 milyon liralık deve alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

DÜĞÜN SALONUNU BASTI

İddiaya göre öfkesine hakim olamayan Yahya Can Ö., dün gece geç saatlerde Özdemir'in eğlendiği mekana gelerek onu telefonda dışarıya çağırdı. Özdemir ve Yahya Can Ö.'nın otoparkta başlayan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 milyon liralık deve alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

Yahya Can Ö.

MEKANA GELENLER FARK ETTİ

Kavga sırasında silahını çeken Yahya Can Ö., Özdemir'e kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Müzik nedeniyle silah seslerini hiç kimse duymadı. Kanlar içinde uzun bir süre yardım bekleyen Özdemir'i bir süre sonra düğün salonuna giriş yapan misafirler fark etti.

SON DAKİKA