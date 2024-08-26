1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

Bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek. Veliler e-Okul sistemi üzerinde açıklanan sınıf belirleme kura sonuçlarına göre çocuklarının şubesini kolayca öğrenebilecek.Peki; 2024-2025 sınıf belirleme kurası açıklandı mı, sınıflar ne zaman belli olacak? İşte, MEB e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları sorgulama ekranı…