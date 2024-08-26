Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
14:19
1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okullar açılmadan önce çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları için sorgulamalara başladı. Bu yıl ilk kez ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ve öğretmenleri kura ile belirlenecek. Peki, 2024-2025 sınıf kura çekimi sonuçları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte, MEB e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…