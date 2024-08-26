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Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:19

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okullar açılmadan önce çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları için sorgulamalara başladı. Bu yıl ilk kez ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ve öğretmenleri kura ile belirlenecek. Peki, 2024-2025 sınıf kura çekimi sonuçları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte, MEB e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

Bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek. Veliler e-Okul sistemi üzerinde açıklanan sınıf belirleme kura sonuçlarına göre çocuklarının şubesini kolayca öğrenebilecek.Peki; 2024-2025 sınıf belirleme kurası açıklandı mı, sınıflar ne zaman belli olacak? İşte, MEB e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları sorgulama ekranı…

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

1. SINIF VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI YAPILACAK!

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

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1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI || MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları belli oldu mu?

1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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