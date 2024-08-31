Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:01
1. ve 5. sınıf şube belirleme kuraları: Şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf ve 5. Sınıfa kaydedilen öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları kura çekimi ile belirlenecek. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura işlemlerinin takvimi belli oldu. Peki, Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, 1. sınıf ve 5. sınıf MEB e-Okul kura çekimi sonuçları sorgulama!