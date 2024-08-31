1. ve 5. sınıf şube belirleme kuraları: Şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

MEB tarafından, e-Okul üzerinden otomatik sistemle 1. Sınıf ve 5. Sınıfa öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları kura çekimi bugün yapılacak olan kura ile belirlenecek. heyecanla sonuçları bekleyen veli ve öğrenciler ise kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı.Peki, 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?