Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
15:37
1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB'den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!
MEB'ten yeni eğitim öğretim dönemi öncesi önemli duyuru: Bu yıl ilk kez uygulanacak! Okullarda birinci dönemin başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığından 1. ve 5. sınıf veli ve öğrencileri ilgilendiren açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri için ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek.