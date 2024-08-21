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Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:37

1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB'den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!

MEB'ten yeni eğitim öğretim dönemi öncesi önemli duyuru: Bu yıl ilk kez uygulanacak! Okullarda birinci dönemin başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığından 1. ve 5. sınıf veli ve öğrencileri ilgilendiren açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri için ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek.

1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB’den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!

2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri öğrenci ve velilerini ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ve öğretmenleri kura çekimi ile belirlenecek.

1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB’den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!

1. SINIF VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

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1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB’den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!

MEB tarafından hazırlanan yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenecek.

1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB’den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!

KURA ÇEKİMİ 28-30 AĞUSTOS 2024 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK!

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Buna göre sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

1. ve 5. sınıf velileri dikkat! MEB’den önemli duyuru: Bu yıl ilk kez yapılacak!

ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ TEK SEFERE MAHSUS YAPILACAK!

İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

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