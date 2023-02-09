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Haberler Yaşam DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:51

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

10 bin TL deprem yardımı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada depremzedelere 10 bin TL deprem desteği yapılacağını, bu sayede maddi kayıpların bir nebze azalmasını umduklarını söyledi. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Peki, 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek, hangi illerdeki vatandaşları? 10 bin TL deprem yardımı başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman başlayacak, kimlere verilecek soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son yapılan açıklamalara göre 14 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken yaralı sayısı 63 bin 794 olarak açıklandı. Depremzedelere devlet desteği hakkında, "deprem yardımı kimlere verilecek, nasıl alınır?" soruları yanıt arıyor.

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

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DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Vefat ve yaralı sayısını açıklayan başkan Erdoğan; "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744

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