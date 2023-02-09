DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM PARASI: Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

10 bin TL deprem yardımı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada depremzedelere 10 bin TL deprem desteği yapılacağını, bu sayede maddi kayıpların bir nebze azalmasını umduklarını söyledi. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Peki, 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek, hangi illerdeki vatandaşları? 10 bin TL deprem yardımı başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?