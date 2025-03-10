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Haberler Yaşam 10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:09

10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

Ramazan ayı 10. gününde idrak ediliyor. Evinde farklı menüler çıkarmak isteyen veya misafirlerine ne hazırlayacağını düşünenler arama motorlarına yöneliyor. Uyumlu ramazan menüsü fikirleri en çok tercih edilenler arasında. 10. Gün iftar menüsü için 'bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt arayanlar için hafif ve dengeli bir alternatif geliyor. İşte, örnek iftar menüsü ve tarifleri...

10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

İftara ne yapsam sorusunda binlerce çeşit arasında en uyumlu sofrayı yakalamak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Ramazan ayının 10. gününde deneyebileceğiniz farklı bir iftar menüsü önerisi...

10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

10. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ: BUGÜN İFTARA NE PİŞİRSEM?

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

7 su bardağı su (tencere)
1 fincan küçük fincan pirinç
1 su bardağı su
1.5 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı sıvıyağ
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Nane

Not:
Terbiye karışımında kullanacağınız yoğurdun süzme olması ideal kıvama ulaşmanızı sağlayacak ve çorbanıza ekstra lezzet katacaktır.

Yapılışı:

Tencerinize önceden yıkanmış pirinçleri, suyu ve sıvıyağı ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
1 kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın.
Yumuşayan pirinçlerin içerisinden kepçe yardımı ile biraz su alıp yoğurtlu karışımınıza dökün. Bir süre karıştırdıktan sonra tencereye ekleyin. Ardından hızlı hızlı karıştırın. Bu noktaya çok dikkat edin aksi takdirde çorbanız kesilir.
Kaynayınca altını kısın. 15 dakikada öyle pişirdikten sonra çorbanız yemeye hazır hale gelecektir.
Nane ve tereyağını da ayrı bir tavada kızdırıp üzerine dökebilirsiniz.

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10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzemeler:

300 gram yaprak
½ su bardağı zeytinyağı
1,5 su bardağı pirinç
2 adet kuru soğan
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 avuç maydanoz
Karabiber
Tuz
Pulbiber
Nane
Kimyon
Toz Biber
1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

Yapraklar taze ise sıcak suda haşlayın. Eğer salamura yaprak kullanacaksınız sıcak suda tuzunun gitmesi için bir süre bekletin.
İç harcı için ise öncelikle ince doğradığınız kuru soğanları zeytinyağında kavurun.
Salçaları da ekledikten sonra bir süre daha kavurmaya devam edin.
Ardından suda beklettiğiniz pirinçleri kavrulan karışıma ekleyin.
Tüm malzemeler özdeşleşirken bir bardak sıcak suyu ekleyin ve pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin.
Baharatları istediğiniz oranda ekleyin ve ardından maydanozu da dahil ederek iyice karıştırın.
Son olarak hafif ekşilik verecek nar ekşisini de karışıma ekleyin ve altını kapatın.
Yaprakların yeterince yumuşadığından ve tuzunu bıraktığından emin olduktan sonra sarmaya başlayabilirsiniz.
Düz bir zemine aldığınız yaprakları damarlı kısmı içe gelecek şekilde açın ve sap kısımlarını koparın.
Hazırladığınız iç harçtan yaklaşık bir tatlı kaşığı aldıktan sonra yaprağın üzerine düz bir çizgi olacak şekilde yerleştirin.
Yan kısımda bulunan uçları içe kıvırdıktan sonra üçgen tarafa doğru sarın.
Kullanacağınız tencerenin zeminine birkaç yaprağı tamamen kapatacak şekilde serin.
Sardığınız yaprakları sıralı şekilde yan yana dizin.
Dizme işlemi bittikten sonra 1,5 su bardağı suyu ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını sarmaların üzerine gezdirdikten sonra kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

GÜVEÇTE ET SOTE TARİFİ

Malzemeler:

400 gram kuşbaşı dana eti
500 gram kültür mantarı
2 diş sarımsak
1 orta boy soğan
3 adet sivri biber
1 tane büyük boy kapya biber
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
İsteğe göre tuz

Yapılışı:

Kültür mantarlarınızın tamamını yarıya bölüp geniş bir kaseye alıp bir kenara ayırın.
Başka bir kasede tüm baharatları ve sıvı yağı karıştırın.
Soğanı, sarımsağı ve biberlerinizi yemeklik doğrayın ve mantarlar ile birleştirin.
Hazırladığınız yağlı ve baharatlı karışımın içine diğer hazırladığınız mantar, soğan, sarımsak ve biber karışımını ekleyip iyice harmanlayın.
Karışımınızı bir kenara ayırın ve o sırada eti hazırlamaya geçin.
Eti hazırlamak için sıvı yağınızı bir tavaya alın ve iyice ısındıktan sonra etinizi arkalı önlü mühürleyin. Önce suyunu salmasını ve sonra suyunu çekmesini bekledikten sonra ocaktan alın.
Güvecinize önce sebzelerin yarısını ekleyin, sonra etlerinizi yerleştirip en üste tekrar sebzeleri yerleştirin.
Bir su bardağı sıcak suda salçalarınızı iyice eritin ve hazırladığınız güvecin üzerine ekleyin.
Güvecinizin üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Kapattığınız yağlı kağıdın hava alması için üzerini delin.
20 dakika yüksek ateşte,45 dakika yüksek ateşte pişirin.
Ocaktan aldığınız güvecinizi sıcak servis ediniz.

Not: Eğer defne yaprağının tadını seviyorsanız baharatlarla beraber 2 adet defne yaprağı da kullanabilirsiniz.

10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

FIRINDA PATATES TARİFİ

Malzemeler:

5 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kekik
2 dal biberiye
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı
tuz

Yapılışı:

Patatesleri elma dilimi halinde kesin ve geniş bir karıştırma kabına aktarın.
Patates dilimlerini zeytinyağı, toz kırmızı biber, kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile karıştırarak harmanlayın.
Tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine baharatlı patatesleri yayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25- 30 dakika kızarana kadar fırından yükselen mis gibi kokuyu içinize çeke çeke bekleyin.
Taze kişnişleri incecik kıyın. Servis tabağına aldığınız baharatlı patateslerin üzerine serpiştirdikten sonra ılık olarak servis edin.