10. Gün İftar Menüsü 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü önerisi

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzemeler:

300 gram yaprak

½ su bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 avuç maydanoz

Karabiber

Tuz

Pulbiber

Nane

Kimyon

Toz Biber

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

Yapraklar taze ise sıcak suda haşlayın. Eğer salamura yaprak kullanacaksınız sıcak suda tuzunun gitmesi için bir süre bekletin.

İç harcı için ise öncelikle ince doğradığınız kuru soğanları zeytinyağında kavurun.

Salçaları da ekledikten sonra bir süre daha kavurmaya devam edin.

Ardından suda beklettiğiniz pirinçleri kavrulan karışıma ekleyin.

Tüm malzemeler özdeşleşirken bir bardak sıcak suyu ekleyin ve pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin.

Baharatları istediğiniz oranda ekleyin ve ardından maydanozu da dahil ederek iyice karıştırın.

Son olarak hafif ekşilik verecek nar ekşisini de karışıma ekleyin ve altını kapatın.

Yaprakların yeterince yumuşadığından ve tuzunu bıraktığından emin olduktan sonra sarmaya başlayabilirsiniz.

Düz bir zemine aldığınız yaprakları damarlı kısmı içe gelecek şekilde açın ve sap kısımlarını koparın.

Hazırladığınız iç harçtan yaklaşık bir tatlı kaşığı aldıktan sonra yaprağın üzerine düz bir çizgi olacak şekilde yerleştirin.

Yan kısımda bulunan uçları içe kıvırdıktan sonra üçgen tarafa doğru sarın.

Kullanacağınız tencerenin zeminine birkaç yaprağı tamamen kapatacak şekilde serin.

Sardığınız yaprakları sıralı şekilde yan yana dizin.

Dizme işlemi bittikten sonra 1,5 su bardağı suyu ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını sarmaların üzerine gezdirdikten sonra kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.