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Haberler Galeri Yaşam 10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri (2026): Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri
Giriş Tarihi: 10.11.2026 06:42

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri (2026): Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, milyonlarca kişinin özlem ve minnet duygularını dile getirdiği anlamlı günlerden biri olarak anılıyor. Bu özel günde sosyal medyada paylaşılmak, yakınlara gönderilmek veya Atatürk'ü anmak için kullanılabilecek en güzel mesajlar ve sözler yeniden gündeme geliyor.

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10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Atatürk'ün fikirlerini, Cumhuriyet'e bıraktığı mirası ve Türk milletinin duyduğu sevgiyi anlatan kısa ve duygusal ifadeler, 10 Kasım paylaşımlarının en çok aranan içerikleri arasında yer alıyor. İşte bu anlamlı günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz özel 10 Kasım mesajları, Atatürk sözleri ve duygusal anma ifadeleri…

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM ÖZEL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RESİMLERİ VE SÖZLERİ

Ulu önder Atatürk sözleri ile bilinmeyen görselleri arşivden çıktı. İşte, o özel kareler:

"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir."

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10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM MESAJLARI

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

"Yurtta sulh, cihanda sulh."

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10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM ATATÜRK SÖZLERİ

"Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık..."

"Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK RESİMLERİ

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."

"Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ

"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."

"Egemenlik verilmez, alınır."

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz."

"Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez"

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

"Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Cumhuriyet'in ışığıyla aydınlanan her nesil, seni minnetle hatırlayacak.

Zaman geçer, nesiller değişir ama Atatürk'e duyulan sevgi ve saygı hiçbir zaman eksilmez.

Senin açtığın yolda yürümek, bıraktığın mirasa sahip çıkmak en büyük görevimizdir.

10 Kasım, yokluğunun hissedildiği ama fikirlerinin yeniden hatırlandığı gündür.

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Senin mirasın yalnızca geçmişimizin değil, geleceğimizin de en kıymetli parçası.

Her 10 Kasım sabahı, bir milletin ortak hafızasında aynı özlem yeniden canlanır.

Cumhuriyet'in kurucusunu saygıyla, fikirleriyle aydınlanan bir geleceğe inanarak anıyoruz.

Sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl dönümünde, seni bitmeyen bir sevgi ve minnetle anıyoruz.

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Unutmadık, unutmayacağız Atam.

Saygıyla, minnetle ve sonsuz özlemle...

Fikirlerin daima yolumuzu aydınlatacak.

10 Kasım, kalbimizde hiç bitmeyen bir özlem.

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

İzindeyiz Atam, emanetin emin ellerde.

Bir milletin kalbinde sonsuza dek yaşayacaksın.

Saat 09.05, yüreklerde tarifsiz bir hüzün.

Seninle aydınlandı geleceğimiz, seninle büyüdü umutlarımız.

10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri 2026: Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Eserlerinle yaşıyor, fikirlerinle yol alıyoruz.

Büyük özlem, sonsuz saygı ve bitmeyen minnetle... Atatürk.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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