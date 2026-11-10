10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri (2026): Özel, duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK RESİMLERİ

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."

"Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."