Haberler Yaşam 10 KASIM ÖZEL ATATÜRK'ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

Giriş Tarihi: 10.11.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 00:46

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK'ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftasında hem hüzün, hem mutluluk bir arada olacak. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olmanın hüznü sararken, bir yandan da bizlere emanet ettiği bu vatan için buruk da olsa, yaptığı mücadeleler, gösterdiği emekler için bir mutluluk havası hâkimiyetini gösterecek. 10 Kasım sabahı saat 09.05'de zaman adeta duracak. Ülkenin her bir köşesinde Atatürk sevgi, hüzün, gurur gibi birçok duyguyu içinde barındıran, tarifi olmayan hislerle tekrar tekrar anılacak. İşte, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar...