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Haberler Yaşam 10 KASIM ÖZEL ATATÜRK'ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar
Giriş Tarihi: 10.11.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 00:46

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK'ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftasında hem hüzün, hem mutluluk bir arada olacak. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olmanın hüznü sararken, bir yandan da bizlere emanet ettiği bu vatan için buruk da olsa, yaptığı mücadeleler, gösterdiği emekler için bir mutluluk havası hâkimiyetini gösterecek. 10 Kasım sabahı saat 09.05'de zaman adeta duracak. Ülkenin her bir köşesinde Atatürk sevgi, hüzün, gurur gibi birçok duyguyu içinde barındıran, tarifi olmayan hislerle tekrar tekrar anılacak. İşte, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar...

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK’ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir. İşte, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğrafları ve kendi hakkında söylediği sözler...

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK’ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK/KENDİSİ HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar, evet, bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zorâki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Bence diktatörlük, diğerlerini râm edendir. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.

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10 KASIM ÖZEL ATATÜRK’ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.

Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım.

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK’ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.

10 KASIM ÖZEL ATATÜRK’ÜN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI | 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel siyah beyaz, renkli fotoğraflar

İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal'den ise ancak "Biz" diye bahsedebilirim. Yani sizler, çalışan köylü, uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar... İşte o Mustafa Kemal ölmez.

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