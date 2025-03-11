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Haberler Yaşam 10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:14

10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardığı 10. Yargı Paketi son durum gelişmeleriyle izleniyor. 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili paketin taslağını hazırladıklarını aktaran Bakan Tunç, bu çalışmalar ve yargı reformu strateji belgeleriyle de toplumun ihtiyacına cevap vermek istediklerini paylaştı. Öte yandan genel af tartışmalarına da açıklık getirildi. Peki; 10. yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

Beklenen 10. yargı paketi maddeleri arasında neler olacak merak ediliyor. Genel kapsamla ilgili bilgi veren Bakan Tunç'un son açıklamasına göre taslak görüşlere açıldı. Meclis'te milletvekillerinin tartışıp görüşeceği paket 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçların cezalandırılmasında önemli rol oynayacak. İşte, 10. Yargı Paketi son durum...

10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

10. YARGI PAKETİ SON DURUM: 55 MADDE GÖRÜŞE AÇILDI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yasalarda yapılması gereken değişiklikleri, taslakları milletvekillerimize aktarıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili bir taslağımız var. Şu anda görüşlere açıldı. İnşallah Meclis'te milletvekillerimiz bunu tartışacak ve hayata geçirmek için de büyük gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Adım adım ilerlenen çalışmada kapsam şu konu başlıklarına dikkat çekiyor:

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10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

'TOPLUMUN HUZURUNU BOZMAYA YÖNELİK SUÇLAR'

Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz."

10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bakan Tunç önceki açıklamalarında iyi hal ve denetimli serbestlik gibi konulara dikkat çekmişti:

"10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."

10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

BAKAN TUNÇ'TAN GENEL AF AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç genel af üzerine çıkan tartışmaları "Genel afla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Böyle bir çalışma gündemimizde yok" sözleriyle noktaladı.