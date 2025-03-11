10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?

CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bakan Tunç önceki açıklamalarında iyi hal ve denetimli serbestlik gibi konulara dikkat çekmişti:

"10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."