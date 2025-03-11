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10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
14:14
10. Yargı Paketi son durum: Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile yeni yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardığı 10. Yargı Paketi son durum gelişmeleriyle izleniyor. 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili paketin taslağını hazırladıklarını aktaran Bakan Tunç, bu çalışmalar ve yargı reformu strateji belgeleriyle de toplumun ihtiyacına cevap vermek istediklerini paylaştı. Öte yandan genel af tartışmalarına da açıklık getirildi. Peki; 10. yargı paketi kapsamı ile neler hedefleniyor?