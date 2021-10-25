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Yaşam Milyonlarca yıl öncesine ışık tutabilir! 10 yaşındaki Elçin bulmuştu...
Giriş Tarihi: 25.10.2021
15:59 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
16:11
Milyonlarca yıl öncesine ışık tutabilir! 10 yaşındaki Elçin bulmuştu...
Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi'nde 10 yaşındaki Elçin Ercan, üzerinde dişleri bulunan ve milyonlarca yıl öncesine ait fosil olabileceği düşünülen kaya parçası buldu. Müze yetkilileri fosil olduğu düşünülen buluntuyu incelemek üzere koruma altına aldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesine bağlı kırsal Üçpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan (38) ve dayısı Engin Karaağaç (44) ile tarladan dönerken, gözüne üzerinde dişler olduğunu fark ettiği bir kaya parçası takıldı.
Eline alıp taşa daha yakından bakan Elçin Ercan, babası Ercan ve dayısı Karaağaç'a haber verdi. Kaya parçasındaki diş izlerini gören Ercan ve Karaağaç müze yetkililerine konuyla ilgili bilgi verdi.
Buluntuyu almak için Ercan ailesinin evine gelen müze yetkilileri bulunan parçanın milyonlarca yıl öncesine ait bir hayvan çenesi fosili olabileceğini söyledi. 25 santimetre uzunluğunda, 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin ise uzunluğu 16 santimetre olan ve milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen
fosil yetkililer tarafından incelemeye alındı.
'MİLYONLARCA YIL ÖNCE YAŞAYAN HAYVAN TÜRLERİNİ ANLAMAMIZA OLANAK VEREBİLİR' Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bulunan fosilin Yuntdağı coğrafyasında milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.
Doç. Dr. Sezgin, "Yuntdağı kültürel ve arkeolojik miras açısından çok önemli bir bölge. Osmancalı'daki
fosil ormanında gösterdiği üzere bölge doğal miras ve jeolojik açısından da ilgi çekici. Bulunan bu diş fosili bölgenin jeolojik süreçlerini ve bu coğrafyada milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerini anlamamıza olanak verebilir. Ayrıca titiz bir çalışma ile bölgedeki fosil yatakları ortaya çıkarılabilir" açıklamasında bulundu.