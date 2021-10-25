Milyonlarca yıl öncesine ışık tutabilir! 10 yaşındaki Elçin bulmuştu...

Doç. Dr. Sezgin, "Yuntdağı kültürel ve arkeolojik miras açısından çok önemli bir bölge. Osmancalı'daki fosil ormanında gösterdiği üzere bölge doğal miras ve jeolojik açısından da ilgi çekici. Bulunan bu diş fosili bölgenin jeolojik süreçlerini ve bu coğrafyada milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerini anlamamıza olanak verebilir. Ayrıca titiz bir çalışma ile bölgedeki fosil yatakları ortaya çıkarılabilir" açıklamasında bulundu.