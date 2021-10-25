HaberlerYaşam10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:58Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 14:00
10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...
Manisa'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından bulunan ve her biri 25 santimetre uzunluğunda olan bir hayvana ait olduğu düşünülen fosil, Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı. Fosili teslim alan yetkililer yapılacak incelemenin ardından fosilin neye ait ve kaç yıllık olduğunun belirleneceğini açıkladı.