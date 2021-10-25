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Haberler Yaşam 10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 14:00

10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...

Manisa'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından bulunan ve her biri 25 santimetre uzunluğunda olan bir hayvana ait olduğu düşünülen fosil, Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı. Fosili teslim alan yetkililer yapılacak incelemenin ardından fosilin neye ait ve kaç yıllık olduğunun belirleneceğini açıkladı.

İHA
10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti.

10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...

Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a haber verdi.

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10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...

Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvanın alt çene kemiği olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak Manisa Müzesine durumu haber verdi.

10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...

Bugün Manisa Müzesinden gelen yetkililer fosili dikkatli bir şekilde paketleyerek teslim aldı. Kayadaki fosilleşmiş dişlerin hangi hayvana ve kaç yıllık olduğu yapılacak incelemelerin ardından tespit edilecek.

10 yaşındaki küçük kız buldu! Heyecanlandıran keşif...

"KIZIMIN DİKKATİ SAYESİNDE BULDUK"

Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, "Kırsal arazide abim ben ve kızım yürüyüşe çıkmıştık.

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