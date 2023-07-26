100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin, İBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk' var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.