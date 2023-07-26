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100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
12:42
100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...
İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı için vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 25'i, tutuklandı. Şüphelilerin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıkları tespit edildi.