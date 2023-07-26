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Haberler Yaşam 100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:42

100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı için vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 25'i, tutuklandı. Şüphelilerin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıkları tespit edildi.

100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç gelirinin aklanması ve önlenmesi' suçlarına karıştıkları tespit edilen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti

100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

75 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 21 Temmuz'da İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 75 şüpheli, gözaltına alındı.

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100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

VİZE SÜRESİNİ BAHANE OLARAK GÖSTERMİŞLER

Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıkları tespit edildi.

100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin, İBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk' var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

100 milyon liralık vize dolandırıcılığında 25 kişi tutuklandı: Hedefleri depremzedeler ve öğrenciler...

LÜKS TATİL YAPIP, ARAÇLAR ALMIŞLAR

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerin boş olduğu, yatırılan paraların paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi.

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