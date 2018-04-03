1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki

Rusya'da Nikolai Fedov teknesini taşımak için hurdadan aldığı Lada marka cipi sil baştan yeniledi. 15 bin ruble (1000 TL) karşılığında aldığı cipi baştan sona yenileyen Fedov uzun uğraşlar sonunda hayalini kurduğu araca ulaştı. Fedov'un hurdacıdan aldığı aracı az para, büyük uğraş ve geniş hayal gücüyle nasıl bambaşka bir araca dönüştürdüğünü görmek isterseniz sizi buraya alalım. Fedov ilk iş olarak aracın koltuklarını yenileyip cipin üstünü açtırdı. Görünce şaşkına döneceğiniz cipin yapım aşaması ise adım adım şöyle...