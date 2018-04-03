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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki

Giriş Tarihi: 03.04.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 19:10
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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki

Rusya'da Nikolai Fedov teknesini taşımak için hurdadan aldığı Lada marka cipi sil baştan yeniledi.

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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki

15 bin ruble (1000 TL) karşılığında aldığı cipi baştan sona yenileyen Fedov uzun uğraşlar sonunda hayalini kurduğu araca ulaştı.

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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki

Fedov'un hurdacıdan aldığı aracı az para, büyük uğraş ve geniş hayal gücüyle nasıl bambaşka bir araca dönüştürdüğünü görmek isterseniz sizi buraya alalım.

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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki

Fedov ilk iş olarak aracın koltuklarını yenileyip cipin üstünü açtırdı. Görünce şaşkına döneceğiniz cipin yapım aşaması ise adım adım şöyle...

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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki
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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki
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1000 liraya aldığı i öyle bir hale getirdi ki
1000 liraya aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki
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