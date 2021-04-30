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Haberler Yaşam 1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları
Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 08:24

1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz başvuru şartları

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen başvuru şartları merak ediliyor. Pandemi parası alacak kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından zarfta teslim edilen pandemi destek parasına başvurmak isteyenler ile başvurup sonuçlarını sorgulamak isteyenler araştırmalarını bu yönde sürdürmeye devam ediyor. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirtilen günlerde başvuru yapma hakkına sahip olunan (pandemi parası) başvuru şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 3.faz 1000 TL başvuru formu ve sonuç sorgulama ekranı!

1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvurunun değerlendirileceği başvuruları sürüyor. Faz 1 ve Faz2 kapsamında verilen pandemi destek parasının ardından 3.faz ödemeleri E Devlet üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediliyor. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlanan pandemi parası için değerlendirmeler kişi bazlı değil hane bazlı yapılacak. İşte E Devlet ile 1000 TL 3.faz ödemeleri başvuruları ve sonuç sorgulama ekranı!

1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları

1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI 2021

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

1000 TL yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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