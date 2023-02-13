101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

5 katlı apartmanın enkazından kızıyla nasıl hayatta kaldıklarını SABAH'a anlatan baba, "Güçlü bir insan değilim. Ama yaşama gücümü kızımdan aldım. Kızım bana 'Baba sen güçlü ol hem beni hem de kendini koru' dedi. Birbirimize sarıldık ve sonunda kurtulduk. Eğer kızıl yanımda olmasaydı hayatta olmazdım" dedi.