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Haberler Yaşam 101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:19

101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

Asrın felaketinde 101 saat sonra enkaz altından çıkarak adeta bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı. 8 yaşındaki kızıyla birlikte 101 saat sonra enkaz kurtarılan Cem Okur, yaşadıkları dehşeti anlattı: 1 metrelik alanda kızımla sıkıştık. Kızım 'Baba sana birşey olursa ben yaşayamam' dedi. Onun için güçlü kaldım.

Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN
101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

Asrın felaketinde Hatay'da 101 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Cem Okur (42) ile 8 yaşındaki kızı Tanem Okur'un tedavileri Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

5 katlı apartmanın enkazından kızıyla nasıl hayatta kaldıklarını SABAH'a anlatan baba, "Güçlü bir insan değilim. Ama yaşama gücümü kızımdan aldım. Kızım bana 'Baba sen güçlü ol hem beni hem de kendini koru' dedi. Birbirimize sarıldık ve sonunda kurtulduk. Eğer kızıl yanımda olmasaydı hayatta olmazdım" dedi.

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101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

101 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Erdem Apartmanının 2'nci katında annesi Safiye Okur ile oturan 1 çocuk babası Cem Okur, deprem anında binanın çökmesiyle birlikte enkazda kaldı.

101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan Tanem ve babası Cem Okur'un yerini tespit etti. Baba-kız ekiplerin çalışması sonucu depremin ardından geçen 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından baba ile kız hemen helikopter ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı

BABAANNEN UYUDU KIZIM
Başından yaralanan Cem Okur, tedavi gören kızı Tanem'in başucundan bir an olsun ayrılmıyor. Eşi Senem Okur'un tedavi için yurtdışında olduğunu ifade eden Okur, "Evde annem ile birlikte kalıyorduk. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama enkazda kaldık.

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