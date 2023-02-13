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101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:18
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
08:19
101 saat boyunca dehşeti yaşadılar! Bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı
Asrın felaketinde 101 saat sonra enkaz altından çıkarak adeta bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine SABAH ulaştı. 8 yaşındaki kızıyla birlikte 101 saat sonra enkaz kurtarılan Cem Okur, yaşadıkları dehşeti anlattı: 1 metrelik alanda kızımla sıkıştık. Kızım 'Baba sana birşey olursa ben yaşayamam' dedi. Onun için güçlü kaldım.