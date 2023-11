111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor "Yaşamak istiyoruz…"

Uyuyan dev her an uyanabilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yıllardır süren derin sessizliği endişelendirecek noktaya ulaştı. En son 1999 depreminde kırılan fay hattının, Marmara Denizi içerisinde yakın zamanda bir kez daha kırılması bekleniyor. Olası bir deprem haritadan çoğu bölgeyi silebilecek şiddette olacak. Fakat öyle bir yer var ki orası adeta tehlikenin göbeğinde. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor mahallenin sakinleri her gün korkuyla yaşıyor.