Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor "Yaşamak istiyoruz…"
Giriş Tarihi: 29.09.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:42

111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor "Yaşamak istiyoruz…"

Türkiye'nin deprem gerçeği yadsınamaz bir gerçek. İrili ufaklı kırık faylar, derin sessizliğiyle ülkemizin dört bir tarafını kaplarken bazen şiddetli bir şekilde etkisini gösteriyor. Ülkemiz deprem gerçeğinin en acısını 6-7 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşadı. Uyuyan dev uykundan uyanmış ve bir gecede binlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. Fakat öyle bir yer var ki orası adeta can boğazda yaşıyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halk adeta diken üstünde yaşıyor.

111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor Yaşamak istiyoruz…

Uyuyan dev her an uyanabilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yıllardır süren derin sessizliği endişelendirecek noktaya ulaştı. En son 1999 depreminde kırılan fay hattının, Marmara Denizi içerisinde yakın zamanda bir kez daha kırılması bekleniyor. Olası bir deprem haritadan çoğu bölgeyi silebilecek şiddette olacak. Fakat öyle bir yer var ki orası adeta tehlikenin göbeğinde. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor mahallenin sakinleri her gün korkuyla yaşıyor.

111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor Yaşamak istiyoruz…

KUZEY FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞIYORLAR

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Van Gölü'nden Çanakkale'nin Saros Körfezi'ne kadar uzadığı noktada yaklaşık 40 – 45 milyonluk insanı etkiliyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, bazı mahallelerin direkt olarak altından geçiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor Yaşamak istiyoruz…

Maraş depremlerinin yarası sarılmışken, gözler Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen büyük Marmara depremine çevrildi. En son 1999 depreminde kırılan fay hattının, Marmara Denizi içerisinde yakın zamanda bir kez daha kırılması bekleniyor. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor. Yörede en son 1912 yılında büyük deprem yaşanırken, yerel halk yaşanacak yeni bir depremin vereceği hasar yüzünden endişeli.

111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor Yaşamak istiyoruz…

ŞARKÖY KORKUYLA YAŞIYOR

Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz gibi Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar giderken, Marmara Bölgesi'nde en son Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesine dokunup denize doğru akıyor.

111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor Yaşamak istiyoruz…

Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi vatandaşları, her an deprem olacak korkusuyla yaşıyor. En son 1912 yılında burada 7.3 büyüklüğünde deprem olurken, depremde 216 kişi hayatını kaybetmiş, 466 kişi yaralanmıştı.

SON DAKİKA