Haberler Yaşam 111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor "Yaşamak istiyoruz…"

Giriş Tarihi: 29.09.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:42

111 yıldır uyuyan canavar uykudan kalktı! Herkes diken üstünde yaşıyor "Yaşamak istiyoruz…"

Türkiye'nin deprem gerçeği yadsınamaz bir gerçek. İrili ufaklı kırık faylar, derin sessizliğiyle ülkemizin dört bir tarafını kaplarken bazen şiddetli bir şekilde etkisini gösteriyor. Ülkemiz deprem gerçeğinin en acısını 6-7 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşadı. Uyuyan dev uykundan uyanmış ve bir gecede binlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. Fakat öyle bir yer var ki orası adeta can boğazda yaşıyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halk adeta diken üstünde yaşıyor.