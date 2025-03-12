12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart’ın anlam ve önemi

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran gelişmelerden biri olan 12 Mart, anlamı ve taşıdığı değer açısından önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Bugün, tarihte yaşanan olaylar gündemde yerini alıyor. Peki, 12 Mart ne günü olarak anılıyor? İşte, bu özel günün tarihçesi ve taşıdığı anlam…