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Haberler Yaşam 12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart'ın anlam ve önemi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 06:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 06:01

12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart'ın anlam ve önemi

12 Mart, Türkiye tarihinde önemli olaylarla anılan özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Bu tarihin anlamı ve önemi her yıl hatırlanırken, özellikle Milli Mücadele ve ulusal değerler açısından taşıdığı anlam ise büyük. Peki, 12 Mart ne günü? Tarihte bugün hangi önemli olaylar yaşandı? İşte, 12 Mart'ın anlamı ve önemi hakkında merak edilenler…

12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart’ın anlam ve önemi

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran gelişmelerden biri olan 12 Mart, anlamı ve taşıdığı değer açısından önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Bugün, tarihte yaşanan olaylar gündemde yerini alıyor. Peki, 12 Mart ne günü olarak anılıyor? İşte, bu özel günün tarihçesi ve taşıdığı anlam…

12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart’ın anlam ve önemi

12 MART NE GÜNÜ, ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye'de her yıl 12 Mart günü resmî olarak "İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü"dür. Düzenlenen etkinlik ve törenlerle İstiklal Marşı'nın kabulü kutlanır, Mehmet Akif Ersoy anılır.

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12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart’ın anlam ve önemi

İstiklâl Marşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşıdır.

Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiirdir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.

12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart’ın anlam ve önemi

Şiir, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır.

12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart’ın anlam ve önemi