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12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart'ın anlam ve önemi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 06:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
06:01
12 Mart ne günü, önemi ne, neden kutlanıyor? İşte, 12 Mart'ın anlam ve önemi
12 Mart, Türkiye tarihinde önemli olaylarla anılan özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Bu tarihin anlamı ve önemi her yıl hatırlanırken, özellikle Milli Mücadele ve ulusal değerler açısından taşıdığı anlam ise büyük. Peki, 12 Mart ne günü? Tarihte bugün hangi önemli olaylar yaşandı? İşte, 12 Mart'ın anlamı ve önemi hakkında merak edilenler…