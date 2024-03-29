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Haberler Yaşam 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:29

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!

İzmir'de Tahir Acı, 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kızı taciz etti. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Acı'nın yakalanması için harekete geçildi. Tüm İzmir'de aranan 49 yaşındaki Tahir Acı'nın tespit edilen adreste yakalandığı belirtildi.

Ceyhan TORLAK
12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!

Türkiye'nin konuştuğu olay İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde yaşandı. Tahir Acı iddiaya göre ziyaret için gittiği evde o sırada yalnız olan 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kız kapıyı açtı. İ.N. annesi ile cep telefonundan görüntülü konuşurken karnının aç olduğunu öğrenince küçük kıza yemek söyledi.

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!

Yemek bahanesiyle küçük kızın telefon numarasını da alan Acı, 'Sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aradı. İ.N. de Acı'nın 'film izleyeceğim' diyerek bu teklifi reddetti.

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12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!

DUDAĞINDAN ÖPEREK TACİZ ETTİ

İddiaya göre, Tahir Acı başka bir gün ise bir şeyler atıştıran İ.N. isimli küçük kızı dudağından öperek taciz ettikten sonra göğsünü ve kalçasını elledi. Büyük bir şok yaşayan küçük kız ağlamaya başladı.

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!

Bunun üzerine Tahir Acı'nın belinden çıkardığı silahı küçük kıza doğrultarak, "Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm" dediği öne sürüldü.

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI AİLESİNE ANLATTI!

Daha sonra İ.N.'ye 400 lira para bırakan Tahir Acı, özür diledikten sonra küçük kızın yanından ayrıldı. İ.N. yaşadığı korkunç olayı ailesine anlatınca, anne ve babası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

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