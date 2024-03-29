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12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
09:29
12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Tüm İzmir’de aranan sapık Tahir Acı yakalandı!
İzmir'de Tahir Acı, 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kızı taciz etti. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Acı'nın yakalanması için harekete geçildi. Tüm İzmir'de aranan 49 yaşındaki Tahir Acı'nın tespit edilen adreste yakalandığı belirtildi.