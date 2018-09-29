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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!

Giriş Tarihi: 29.09.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 12:32
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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Tamamı Müslüman olan ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. 65 yaş yolun yarısı sayılıyor. Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. İçlerinde kanser olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne?

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan ortalama 120 yıl yaşıyor.

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

nin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması... Kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı!
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

nin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.

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