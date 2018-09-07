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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...

Giriş Tarihi: 07.09.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 21:35
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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...

Tamamı Müslüman olan ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. 65 yaş yolun yarısı sayılıyor... Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. İçlerinde olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?


Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne?

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve e yakalanmıyorlar.
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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...

ve sınırında 'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan ortalama 120 yıl yaşıyor.

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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
nin çok ilginç bir yanı da burada hiç vakasının yaşanmaması... Kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.
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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
nin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.
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120 yıl yaşayan 'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı! Neredeyse hiç hasta olmuyorlar...
Türk dilinde ormancılık ve orman yaşamıyla ilgili sözcüklerin, bozkır yaşantısındaki sözcüklerden daha eski olması ve Pazırık Kurganında ren geyiği görünümü verilmiş atlar çıkartılmış olması bu süreci doğrulamaktadır.
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