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Haberler Yaşam 13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:18

13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

Aydın'da yaşayan Ferkan Taş, 1999 yılında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz- Malformasyon)' hastası olduğu anlaşıldı. 13 kez beyin kanaması, 6 kez felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçiren Taş, doktorları bile şoka uğrattı. "Ölüme kafa tutan mucize adam" olarak anılan Taş, Guinness Rekorlar Kitabına girmek istediğini açıkladı.

13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

Aydın'ın Kırsal Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Ferkan Taş'ın hikayesi herkesi şoka uğrattı. Yeni Asır'ın haberine göre Ferkan Taş, 8 Ocak 1999 tarihinde, ailesine ait zeytinlikte zeytin toplarken fenalaşıp bayıldı. Eve gitmeyince kendisini aramaya çıkan yakınları tarafından 6 saat sonra baygın bulunan Ferkan Taş, hemen Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Taş, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yollandı. Yapılan kontrollerde Taş'ın, nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz- Malformasyon)' hastası olduğu anlaşıldı.

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13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

Beyin damarlarındaki yapısal bir bozuklukla dünyaya gelen ve yıllar sonra beyin kanamasıyla ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle şaşkına dönen Taş, 13 kez beyin kanaması geçirmesine rağmen hayata sımsıkı sarıldı.

13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

ÖLÜME KAFA TUTAN ADAM!

Doktorların beyin kanaması geçirdiğini söylediğinde yaşadıklarını anlatan Ferkan Taş, "Askere gitmeme 4-5 ay kala rahatsızlandım. Doktorlar, 'beyin kanaması' teşhisi koyunca, şaşırdım. Gittiğim her cerrah bana ölümden bahsetti. O günler çok zor günlerdi. Ama artık o hastalığı yenerek bir tarafa bıraktık. Bugüne kadar 13 defa beyin kanaması geçirdim.

13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

6 defa felç geçirdim. 4 defa beyin ameliyatı oldum. Çok sayıda epilepsi nöbeti atlattım" ifadelerini kullandı. 562 gün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Ferkan Taş, her seferinde doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuşmayı başardığını ve "Ölüme kafa tutan mucize adam" olarak anıldığını anlattı.

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