13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!

ÖLÜME KAFA TUTAN ADAM!

Doktorların beyin kanaması geçirdiğini söylediğinde yaşadıklarını anlatan Ferkan Taş, "Askere gitmeme 4-5 ay kala rahatsızlandım. Doktorlar, 'beyin kanaması' teşhisi koyunca, şaşırdım. Gittiğim her cerrah bana ölümden bahsetti. O günler çok zor günlerdi. Ama artık o hastalığı yenerek bir tarafa bıraktık. Bugüne kadar 13 defa beyin kanaması geçirdim.