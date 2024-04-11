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13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:18
13 kez beyin kanaması 6 kez felç geçiren mucize adam konuştu: Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim!
Aydın'da yaşayan Ferkan Taş, 1999 yılında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz- Malformasyon)' hastası olduğu anlaşıldı. 13 kez beyin kanaması, 6 kez felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçiren Taş, doktorları bile şoka uğrattı. "Ölüme kafa tutan mucize adam" olarak anılan Taş, Guinness Rekorlar Kitabına girmek istediğini açıkladı.