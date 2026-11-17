13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?

Yeni yargı paketini bekleyen hükümlüler ve yakınlarının en çok araştırdığı konuların başında genel af geliyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan kişilerin yeni düzenlemeyle tahliye imkânı elde edip edemeyeceği merak ediliyor.

Ancak 17 Kasım 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. Genel af veya toplu tahliye düzenlemesinin pakete eklendiği yönünde de kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.