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13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Yeni Yargı Paketi açıklaması!
Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:02
13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Yeni Yargı Paketi açıklaması!
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 13. Yargı Paketi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. Daha önce ekim ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin takviminde değişikliğe gidilirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son açıklamaları yeni beklentileri beraberinde getirdi. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?