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Haberler Yaşam 136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 06:45

136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme

İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı. İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde yaşanan skandalda Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmazlarını sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edilmişti. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi

ATAKAN IRMAK
136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme

Fatih Tapu Müdürlüğünde görevli iki personel skandala imza attı. Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi.

136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme

İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

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136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.

136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme

Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.

136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme

SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN 136 İSİM

Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi.

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