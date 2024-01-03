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136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
06:45
136 ünlü isim mağdur olmuştu! Tapu kaydı davasında flaş gelişme
İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı. İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde yaşanan skandalda Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmazlarını sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edilmişti. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi