Bu rakam, İstanbul'un dünya genelindeki ülkelerin yüzde 63'ünden, yani 130'dan fazla devletten daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğu anlamına geliyor. Böylece İstanbul, nüfusuyla pek çok ülkeyi geride bırakabilecek büyüklükte bir metropol olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.