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15 milyonluk dev şehir! İstanbul ülke olsaydı kaçıncı sırada olurdu? Rakamlar şaşırttı
Giriş Tarihi: 27.11.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 11:59
15 milyonluk dev şehir! İstanbul ülke olsaydı kaçıncı sırada olurdu? Rakamlar şaşırttı
Devasa nüfusuyla dünya haritasındaki dengeleri altüst eden megakent İstanbul için dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı şehir tek başına bağımsız bir devlet olsaydı, küresel sıralamada bakın kaçıncı basamakta yer alacaktı! Ortaya çıkan tablo, Avrupa'daki pek çok köklü ülkeyi gölgede bıraktı.