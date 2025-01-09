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Haberler Yaşam 15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:53

15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

Yoğun ders ve sınav temposunun ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin başlaması için gün sayıyor. İki hafta sürecek sömestr tatilinde soluklanmak isteyen öğrenciler gözlerini tatilin başlayacağı tarihe çevirdi. MEB takvimi ile okullarda 1. dönemin ne zaman biteceği ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki; 15 tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte, sömestr tatili (yarıyıl tatili) tarihleri…

15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

Birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kaldı. Karnelerini alarak 15 tatil için okullardan ayrılmaya gün sayan öğrenciler "Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre okullarda ilk dönemin biteceği ve sömestr tatilinin başlayacağı tarihler belli oldu. Peki; 15 tatil ne zaman, okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? İşte, tüm detaylar...

15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek. Y

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15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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