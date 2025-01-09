15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi

Birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kaldı. Karnelerini alarak 15 tatil için okullardan ayrılmaya gün sayan öğrenciler "Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre okullarda ilk dönemin biteceği ve sömestr tatilinin başlayacağı tarihler belli oldu. Peki; 15 tatil ne zaman, okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? İşte, tüm detaylar...