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15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
13:53
15 TATİL TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak? Sömetr yarıyıl tatili ne zaman, başlayacak? MEB takvimi
Yoğun ders ve sınav temposunun ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin başlaması için gün sayıyor. İki hafta sürecek sömestr tatilinde soluklanmak isteyen öğrenciler gözlerini tatilin başlayacağı tarihe çevirdi. MEB takvimi ile okullarda 1. dönemin ne zaman biteceği ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki; 15 tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte, sömestr tatili (yarıyıl tatili) tarihleri…